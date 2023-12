Policiais militares são agraciados com a Medalha Valor Militar

ARAÇATUBA – Ocorreu na manhã de quinta-feira, dia 14, na cidade de Araçatuba, a entrega da “Medalha Valor Militar”, concedida a Policiais Militares de carreira ilibada e imaculada.

A comenda conta com 3 graus:

Bronze para Policiais que ficaram 10 anos sem punição;

Prata para Policiais que ficaram 20 anos sem punição e;

Ouro, para Policiais que ficaram 30 anos, ou toda a carreira militar sem qualquer tipo de punição.

Do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), participaram da homenagem, recebendo as medalhas em diversos graus, o Subtenente Moreto, 1º Sgt Kleber, 1º Sgt Matos 1º Sgt Nunes e 1º Sgt Estigarribia.

A solenidade foi prestigiada pela Coronel Adriana Roledo Beluzzo, comandante do Comando de Policiamento do Interior 10 (CPI-10), pelo Tenente Coronel Fábio Akira Irikura, comandante do 28º BPM/I de Andradina e diversos outras pessoas, incluindo familiares dos agraciados.

Sescom/Pemesp