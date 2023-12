Ladrão baleado pelo comparsa em tentativa de assalto morre em hospital de Rio Preto

Dupla tentou assaltar uma metalúrgica, mas foi espancada pelas vítimas; arma de bandido disparou e acertou o cúmplice na perna.

RIO PRETO – Um homem de 35 anos, preso por tentar assaltar uma metalúrgica na semana passada, em São José do Rio Preto, no interior de SP, morreu na noite do último domingo (17) após ficar três dias internado sob escolta policial no Hospital de Base.

Wellington Camilo Simões Marques foi baleado na perna e nas costas; e foi espancado na cabeça quando tentou assaltar, junto com o comparsa, o estabelecimento na última quinta-feira (14), na Estância Jockey Clube. O outro bandido, que também foi espancado, continua internado sob escolta na unidade.

Entenda o crime

Wellington e o comparsa, que estava armado com revólver, invadiram a metalúrgica em uma moto. Os dois surpreenderam o proprietário que chegava no estabelecimento em uma caminhonete, com a mãe dele.

Mãe e filho haviam acabado de sair de uma agência bancária com malotes de dinheiro para pagar um fornecedor. Os dois foram coagidos pelos bandidos.

Quando os funcionários perceberam que mãe e filho estavam sendo vítimas de um assalto, partiram para cima dos criminosos e iniciaram uma luta corporal.

Toda a agressão foi filmada por câmeras de segurança.

Após ser baleado pela arma do comparsa, que disparou durante a confusão, o bandido fugiu a pé, mas foi pego pelos trabalhadores, que foram atrás dele em um veículo. O homem armado ficou contido no estabelecimento até a chegada da Polícia Militar, mas foi linchado.

O corpo de Wellington está no Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O sbtinterior.com apurou que o resultado apontou traumatismo craniano encefálico como causa da morte.