Mulher espancada com barra de ferro por causa de crack morre após sete dias internada

Vítima de 30 anos ficou internada em coma induzido, na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas morreu na noite desta quarta-feira (13)

RIO PRETO – Uma moradora em situação de rua, de 30 anos de idade, morreu na noite de quarta-feira (13), após ficar sete dias internada em estado grave, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no dia 6/12, a vítima foi espancada com uma barra de ferro por causa de pedras de crack e levou várias pancadas na cabeça. O suspeito, de 31 anos, que também vive nas ruas, estava detido sob custódia da Delegacia Seccional de Rio Preto e agora foi preso por homicídio.

Jussara Caroline da Silva foi encontrada caída na rua, no bairro Solo Sagrado, na região norte da cidade.

Após buscas, a Polícia Militar encontrou o suspeito deitado no sofá da casa do irmão dele, no Jardim Maria Lúcia. O homem disse aos policiais que não teve intenção de matar a vítima, mas que a agrediu porque ela teria furtado três das quatro pedras de crack que ele havia comprado.

O criminoso disse ainda, segundo a polícia, que estava sob efeito de drogas quando atacou Jussara e que a atingiu com três golpes.

A arma do crime não foi encontrada.