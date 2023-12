Assaltante atira contra comparsa durante invasão a metalúrgica em Rio Preto

“Acidente” aconteceu quando os funcionários do local reagiram ao assalto, na tarde desta quinta-feira (14)

RIO PRETO – Um assaltante atirou contra o comparsa durante uma invasão da dupla em uma metalúrgica, na tarde desta quinta-feira (14), na Estância Jockey Clube, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do proprietário da empresa, Marcelo Marussi, ao sbtinterior.com, ele estava chegando no local em uma caminhonete branca, após ter passado no banco para pegar os malotes com dinheiro para pagar os funcionários. Os assaltantes chegaram em uma moto e o surpreendeu.

“Eu estava com a minha mãe quando eles chegaram nos ameaçando. Um deles estava armado com revólver. Nós obedecemos as ordens; quando um funcionário nosso percebeu que era um assalto, ele avançou e pulou em um dos bandidos para salvar a gente. Foi quando todos foram para cima deles”, afirmou.

Imagens de circuito de segurança mostram o momento da luta corporal entre os assaltantes e os trabalhadores. A mãe da vítima chega a cair no chão, mas ela levanta e também reage. Durante a confusão, a arma do suspeito disparou e atingiu o próprio comparsa dele.

Ferido, o bandido fugiu a pé, mas foi pego pelos trabalhadores, que foram atrás dele em um veículo. O homem armado ficou contido no estabelecimento até a chegada da Polícia Militar, mas foi linchado pela população.

O caso foi registrado no Plantão Policial.

Fonte: sbtinterior.com