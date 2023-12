Polícia Federal prende homem acusado de pedofilia em Birigui

BIRIGUI – Um homem de 59 anos, foi preso na nesta terça-feira(12/12/23) na cidade e Birigui.

O acusado que é representante comercial foi preso em flagrante pela Polícia Federal suspeito de pedofilia.

Os agentes federais chegaram por volta de 7h na casa do suspeito, onde estava ele e outros membros da família, entre eles, uma filha com necessidades especiais.

A suspeita é de que o homem estava armazenando e disponibilizando material com cenas explícitas de sexo e pornografia envolvendo crianças e adolescentes. No local, durante o fragrante, os agentes comprovaram o armazenamento de arquivos com conteúdo ilícito.

O computador e os telefones celulares do suspeito foram encaminhados para perícia. Segundo a PF, durante a ação o suspeito confirmou o armazenamento das imagens.

O representante comercial preso em flagrante e encaminhado à cadeia em Penápolis.

Fonte: afacts.com.br