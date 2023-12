Praça do “Stella Maris” já está com nova tecnologia

ANDRADINA – A Praça “José Vieira” no Bairro Stella Maris já está iluminada com a nova tecnologia LED. O programa de troca de tecnologia na iluminação pública, está fluindo em Andradina, onde outras duas praças e vários logradouros já apresentam o benefício da iluminação de tecnologia Led.

Além da “José Vieira”, as praças “Antônio Joaquim de Moura Andrade” e “Eduardo Ramalho Miranda” (JBC) já estão adaptadas a nova realidade tecnológica, seguindo projeto do prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes anunciou que a tecnologia led na iluminação pública vai ser levada a todos os bairros de Andradina.

O plano é tornar a cidade 100% iluminada com tecnologia LED que representa uma economia de 30% na conta de energia da iluminação pública.

A diferença entre a iluminação convencional e a nova tecnologia pode ser vista na nova iluminação da praça. Na fala do prefeito foi ressaltado que essa iluminação mais tecnológica leva também mais sensação de segurança e a economia aos cofres públicos.

“A iluminação LED vai ser parte da vida dos andradinenses substituindo as antigas luminárias e sendo mais eficientes em matéria de iluminação e também uma economia substancial na conta de energia que é paga com o dinheiro dos impostos dos andradinenses”, disse.

A tecnologia vai chegar primeiro a todas as praças públicas e depois ganhar as ruas. Além das Praças essas luminárias já podem ser vistas em toda a extensão das marginais de acesso à cidade com acesso à rodovia Marechal Rondon, onde foram trocadas aproximadamente 150 luminárias. A Avenida Guanabara, Paes Leme Mall Street, todas as Arenas Beach e outros pontos estratégicos da cidade já receberam a mesma tecnologia. No prolongamento da avenida Guanabara, em seu canteiro central, foram implantados luminárias LED/SOLAR, autossustentáveis e que não representam nenhum gasto para os cofres públicos.

A segunda fase do projeto vai promover a troca de 3 mil luminárias pelas novas de iluminação LED. Nesta fase serão contempladas as principais vias e endereços referência do município.

Para o prefeito a mudança do sistema de iluminação impacta positivamente a vida do andradinense, uma vez que a conscientização sobre o uso da energia é fundamental para a qualidade de vida, sustentabilidade e preservação ambiental.

Secom/Prefeitura