SaÃºde homenageia empenho de funcionÃ¡rios na coleta de exames

ANDRADINA – A Secretaria de Saúde de Andradina homenageou os profissionais que se destacaram na coleta qualitativa e quantitativa dos exames Citopatológico- Preventivo do câncer de colo uterino.

Andradina tem 14.159 mulheres de 25 a 64 anos, sendo que foram coletados até o momento 3.186 (25%) exames, sendo que 2% necessitaram de exames complementares como Colposcopia garantidos pelo Hospital de Amor de Barretos com a qual o Município de Andradina tem parceria.

Segundo a Secretária de Saúde Maristela Marinho “esse exame salva vidas! E quanto antes detectado maior a chance de recuperação e cura.

De acordo com a coordenadora do Programa de Prevenção do Câncer de Colo Uterino Carla Back o certificado de Destaque 2023 aos profissionais e Unidades de Saúde tem o objetivo de reconhecer e parabenizar os profissionais com excelentes práticas e inspirar os demais a fazerem o mesmo para que juntos melhoremos a qualidade de Saúde de nosso município.



Prêmio

Os profissionais que receberam o prêmio de Destaque Qualitativo foram os Enfermeiros: Aline Lino Alves Barbosa, Vanderli Marques Pêgo e Maylú Manhani Alves.

O prêmio de Destaque quantitativo foram entregues aos Enfermeiros: Fernanda dos Santos Cardamoni, Maylú Manhani Alves e Fernanda Genevro Marchewicz.

Unidades de Saúde: Nelson Martinho (Gerente Mayra), Centro de Saúde (Gerente Lucas), Mario Marinho (Gerente Janaína) e Eduardo Char (Gerente Monielly) e a Auxiliar de Enfermagem Daniela da Silva Arvelino pela dedicação e todo trabalho desenvolvido com os preventivos.

Secom/Prefeitura