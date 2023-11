Homem é preso suspeito de aliciar e treinar mais de 30 pessoas para engolir drogas e levá-las à Europa

Segundo a Polícia Militar, suspeito foi encontrado em uma casa na Vila Sônia, Zona Oeste da capital paulista, após denúncia apontar que ele treinava ‘mulas’. No imóvel foram localizadas outras 33 pessoas; elas confirmaram que estavam sendo treinadas para traficar drogas no exterior.

SÃO PAULO – Um homem de 24 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (23) suspeito de aliciar pessoas para o tráfico internacional de drogas, em São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado em uma casa na Vila Sônia, Zona Oeste da capital paulista. No imóvel também foram achadas 33 pessoas que estavam sendo treinadas para engolir drogas e transportá-las para a Europa.

Ainda de acordo com a polícia, uma equipe foi informada, por meio de denúncia anônima, de que o imóvel servia como alojamento para “mulas” de tráfico internacional de drogas.

Os policiais foram até o local e percebeu que as mais de 30 pessoas que estavam morando na casa apresentaram atitude suspeita. O homem de 24 anos, que não tem antecedente criminal, foi identificado pelas testemunhas como o aliciador do grupo.

Durante buscas pela casa, foram apreendidos 38 passaportes, aproximadamente mil porções de pasta base de cocaína que estavam prontas para ser engolidas, totalizando aproximadamente quatro quilos da droga, além de anotações do tráfico e cartões bancários.

Alguns dos moradores da casa chegaram a relatar à polícia que engoliam cerca de 150 pacotes para viajar ao exterior, principalmente para países como França, Espanha, Holanda e Irlanda.

Conforme a PM, a maioria que estava na casa era do Nordeste e estava em São Paulo há dois meses. Eles faziam treinamentos com o rapaz para traficar as drogas, entre eles como dilatar o estômago para engolir o entorpecente.

O homem de 24 anos e as 33 pessoas foram levados para a Polícia Federal. O homem permaneceu detido e as pessoas usadas como mulas foram liberadas após serem ouvidas.

Ainda não se sabe há quanto tempo esse esquema estava funcionando e o caso continuará sendo investigado.

Imagens de raio-x

Na madrugada do dia 14 de novembro, seis passageiros nigerianos foram presos após serem flagrados com cápsulas de cocaína no estômago no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Segundo a Polícia Federal, policiais faziam fiscalização de rotina, com apoio de agentes da Receita Federal, entre os passageiros que iam embarcar para a Etiópia, quando perceberam que um deles apresentou atitude suspeita com a presença dos agentes.

O homem, então, foi submetido a uma busca pessoal e a bagagem de mão do suspeito foi fiscalizada. Ao passar pelo aparelho detector de traços de drogas e explosivos (ETD), foi constatado que ele havia tido contato com cocaína. Indagado, o estrangeiro confessou que havia engolido cápsulas com a droga.

Ainda durante a fiscalização, outros cinco passageiros, que eram alvos da Receita Federal, também foram submetidos ao mesmo exame e tiveram o resultado semelhante de que tinham tido contato com cocaína.

Eles foram conduzidos imediatamente a um hospital público e exames médicos comprovaram que todos os seis estrangeiros tinham engolido grande quantidade de cápsulas contendo cocaína.

Os policiais ainda verificaram que os passageiros possuíam Registro Nacional de Migrante e três deles desembarcariam antes do destino final, em Kano, na Nigéria.

Além disso, os agentes também constataram que um deles já foi preso no aeroporto, em 2017, durante cumprimento de mandado de prisão, e outros três ingressaram no país com pedido de refúgio.

Conforme a Polícia Federal, os passageiros foram levados para um hospital para realizarem procedimento para expelirem as cápsulas com a droga. Em seguida, foram apresentados à Justiça Federal, onde irão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.