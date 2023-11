Chapa União e Continuação protocola candidatura para eleições no ATC

ANDRADINA – No último dia 14/1, a Chapa União e Continuação protocolou sua candidatura nas Eleições para o Biênio 2024-2025 do Andradina Tênis Clube – ATC, o mais tradicional do município, tendo como candidato a Presidente o sócio Guilherme Pugliese (atual Vice-Presidente), e como candidato a Vice-Presidente o sócio Maurício Carneiro.

O ATC, que comemora 70 anos neste ano de 2023, é o clube mais antigo de Andradina e também considerado um dos melhores clubes da região.

A Chapa União e Continuação conta com o apoio do atual Presidente da Diretoria Executiva Valney Araújo, o “Barin”, da Presidente do Conselho Deliberativo Larissa Luze, e de todos os demais membros, que apostam no trabalho de Guilherme e Maurício para dar continuidade às melhorias e obras ora implantadas ao longo do atual mandato.

Quem acompanha o ATC diariamente pode contemplar o trabalho transformador deste grupo de sócios engajados, que com um trabalho sério e comprometido, vem transformando o clube com a ampliação de serviços e investimentos nos espaços físicos. Como se escuta por aí “o Nosso ATC está cada dia melhor!”.

As eleições que ocorrerão em 03.12.23 comtemplam além da renovação do Presidente e Vice-presidente da Diretoria Executiva, também a renovação dos Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal – Biênio 2024 – 2025.

Por isso vocêr, associado do ATC, precisa comparecer nas eleições do próximo dia 03 e votar na chapa União e Continuação para referendar o bom trabalho executado até o momento.