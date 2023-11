Homem arremessado de micro-ônibus em acidente morre no hospital

O acidente aconteceu na rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), em Mirante do Paranapanema (SP)

MIRANTE DO PARANAPANEMA – O homem de 56 anos que foi arremessado de um micro-ônibus que transportava pacientes após um acidente ocorrido na terça-feira (21), morreu no Hospital Regional, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o HR, o paciente deu entrada no pronto-socorro da unidade ainda na terça-feira, às 13h20, onde foi prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional, mas devido à piora do seu quadro clínico, o óbito foi constatado às 5h15 desta quarta-feira (22).

O veículo pertence à Secretaria de Saúde do Estado de SP e o motorista bateu na mureta de concreto de uma ponte após perder o controle da direção. Outras 10 pessoas ficaram feridas e foram socorridas, mas nenhuma corre risco de morrer.

O motorista, de 46 anos, não possuía o curso exigido para a condução de veículos de emergência. Ele foi autuado e o veículo recolhido e levado ao pátio pela Polícia Rodoviária por estar com irregularidades na documentação e estar com o disco de diagrama do tacógrafo inoperante.

O caso foi registrado pela polícia e está sendo investigado.