Polícia Militar prende autor de furto e recupera celular

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no início da noite de quinta-feira, dia 16, um indivíduo acusado de praticar furtos em lojas de venda e conserto de celulares e acessórios, na área central de Andradina. Em vistoria na residência dele foi localizado parte dos objetos furtados, que foram recuperados. Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Andradina tomaram conhecimento de alguns furtos, praticado pelo indivíduo em lojas de venda e conserto de celulares e acessórios, na área central.

Durante o patrulhamento, os PMs avistaram o autor dos crimes, ainda com as mesmas roupas usadas no cometimento dos delitos.

Abordado e questionado sobre os furtos, admitiu os fatos e indicou o local, dentro de sua residência, onde havia escondido parte dos objetos furtados, que foram recuperados pela PM, com excessão de um aparelho, que ele declarou ter deixado para conserto, em outra loja.

Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. Ele ja tem passagens pelo mesmo tipo de crime.