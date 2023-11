Açougueiro é preso acusado de tentar furtar “Barracão do Produtor Rural”

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no início da tarde da última quarta-feira, dia 15, um açougueiro de 33 anos, acusado de dano qualificado, tentativa de furto e porte de entorpecentes, ao ser surpreendido no interior do “barracão do produtor rural”, situado no bairro Gasparelli. O autor foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Andradina, na modalidade “Atividade Delegada”, foram acionados pelo secretário de governo do município de Andradina para atendimento de furto tentado e dano, quando ele surpreendeu um indivíduo no interior do “Barracão do Produtor Rural”, situado no bairro Gasparelli.

Os policiais constataram no local várias portas danificadas, bem como a ausência de muitos itens como fios, arquivos e documentos.

Em revista no indivíduo, açougueiro de 33 anos, encontraram em seu poder 06 pedras de crack com peso total de 46 gramas.

O autor foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.