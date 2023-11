Alunos do “Ondina” surpreendem em competição de judô

ANDRADINA – No último final de semana, defendendo as cores da Associação de Judô Andradinense, alunos da Escola em Tempo Integral, EMEBI “Ondina Hofig de Castilho” (Pereira Jordão), participaram do 2° Campeonato de Judô “Sensei Mazinho”, na cidade de Fernandópolis. A competição reuniu centenas de judocas.



Os alunos foram contemplados com o novo modelo de escola integral implantado pela administração Mário Celso Lopes e desde então tem iniciação ao Judô no currículo. A equipe da escola é treinada pelo do Sansei Dickson José Barros Vieira, profissional de Educação Física e graduado faixa preta 3º DAN (grau) do Japão, na 1º academia de Judô do mundo, KODOKAN.



“Acreditando em nossas crianças e no trabalho desenvolvido em nossa escola a Escola em Tempo Integral investe pesado em oportunidades aos alunos do Pereira Jordão”, disse a Secretária de Educação Estela Cassiolato Goda.



Classificação dos Alunos



1° colocada – Kathleen Nayady de Freitas Sá Sub. 11 – cat. Leve até 35,800 kg

2° colocado – Ryan Ribeiro de Souza Sobrinho Sub. 11 – car. Médio até 42,300 k



3°colocado -Pedro Henrique Alves Dourado Sub. 13 – cat. Pesado até 52,500 kg



Homenagem



Popularmente conhecido como sensei Mazinho, o professor kodansha shichi-dan (7º dan) Osmar Aparecido Feltrim, (in memoriam) foi reconhecido pelo importante trabalho à frente da Associação de Judô de Fernandópolis nos últimos 40 anos e por sua atuação determinante à frente da 6ª DRJ Araraquarense, destacava-se principalmente pela liderança natural que exercia no grupo de delegados regionais que decidem verdadeiramente os destinos do judô bandeirante.

Pragmático, sincero e extremamente humilde, estes eram apenas alguns dos predicados de um homem de pouquíssimas palavras que, além de muito respeitado, era querido por todos que o conheciam.

Nascido em 30 de maio de 1952 em Fernandópolis (SP), ainda jovem o professor Mazinho deu os primeiros passos no dojô do sensei Edison Viollin. Em 1986 obteve a faixa preta e em 2018 conquistou o shichi-dan (7º dan). Em 1995 assumiu o comando da 6ª DRJ Araraquarense e realizou uma das gestões mais emblemáticas do interior paulista.

Aos 67 anos, sensei Mazinho era conhecido por seu estilo peculiar e pelo grande trabalho desenvolvido em prol no judô fernandopolense e de toda a Araraquarense.

Secom/Secom