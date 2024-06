Em jogo muito equilibrado, Brasil vence a Itália no tie-break na Liga das Nações Feminina de Vôlei

Seleção brasileira se recupera após tomar virada e tem em Ana Cristina a grande destaque na vitória.

O Brasil segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Contra a Itália, neste sábado, dia 01, a seleção verde e amarela até levou um susto ao ser dominada no segundo set e no terceiro set, mas retomou o controle da partida. O triunfo veio com placar de 3 sets a 2 – parciais de 26/24, 25/27, 18/25, 25/19 e 15/10 . Ana Cristina terminou como maior pontuadora brasileira, com 22 pontos.

Após a sétima vitória, o Brasil ocupa a segunda posição na Liga das Nações feminina, com 19 pontos. A liderança é da Polônia, que também tem 100% de aproveitamento e perdeu menos sets.

O próximo jogo do Brasil será contra a Tailândia. A partida contra a seleção asiática acontece neste domingo (02/6), às 5h, em Macau, na China. Todas as partidas do Brasil na Liga das Nações serão transmitidas ao vivo pelo sportv2 e terão acompanhamento em tempo real do ge.

Como foi o jogo