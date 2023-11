Projeto de judô do CSU faz bonito em Fernandópolis

FERNANDÓPOLIS – As artes marciais são cada vez mais presentes na vida dos jovens andradinenses e geram frutos ao se inspirar nas conquistas de 2023, quando Andradina subiu duas vezes ao pódio no Panamericano de Karatê na Colômbia, com dois bronzes (Anna Beatriz Tavares e Kauã Vieira Rodrigues) ou no ouro da judoca Karol Gimenez no Grand Prix de Zagreb, na Suiça (rumo as Olimpíadas), projeta um futuro brilhante para a cidade.



Segundo o Diretor de Esportes e Modalidades, Rogério Casonato, no último fim de semana judocas do projeto mantido em parceria com a Associação de Judô Andradinese, do Sensei Dickson e a Secretaria de Esportes, fez bonito no 2° Campeonato de Judô “Sensei Mazinho”, na cidade de Fernandópolis. “O projeto leva aula de judô todos os dias, sendo realizadas no Centro Social Urbano com mais de 70 alunos. São horas dedicadas ao tatame e que frutificam em um futuro glorioso para as artes marciais em Andradina”, disse Casonato, anunciando que em 2024 projetos para as modalidades de karatê e jiu-jitsu serão implementados na cidade.



Sensei Dickson José Barros Vieira, profissional de Educação Física e graduado faixa preta 3º DAN (grau) do Japão, na 1º academia de Judô do mundo, KODOKA, também trinta alunos das escolas em tempo integral da Rede Municipal de Ensino que também tiveram conquistas no mesmo campeonato.



Diante dos grandes resultados, o Secretário de Esportes, Jonilcio Avelino da Silva, acredita ser possível aderir a um projeto governamental que prevê a construção de arenas para a prática de diversos esportes marciais e de luta, que pode receber treinos e competições, desde as modalidades tradicionais, de caraté, judô e jiu-jitsu, até MMA e Boxe.



Classificação dos Alunos do CSU



Kathleen Nayady de Freitas Sá – Medalha de Ouro

Julia Garcia Almeida – Medalha de Prata

Ryan Ribeiro de Souza Sobrinho – Medalha de Prata

Weder Henrique Oliveira da Silva – Medalha de ouro

Pedro Henrique Alves Dourado – Medalha de bronze

Enzo de Souza Ferreira da Silva – Medalha de Prata

Leonardo Goto da Rocha – Medalha de bronze

João Gabriel Cardoso de Oliveira – Medalha de Prata

Kaique Henrique Duarte Frutuoso – Medalha de Prata

Adam Yutah Yamaguchi Marques- Medalha de bronze

Marcus Wallace Dias Teodoro Manoel – Medalha de Ouro

Luis Otávio Tavares de Castro – Medalha de Prata

Emmanuel Freitas de Leon – Medalha de Prata

Fernanda Gabriely Messias Ferreira – Medalha de Prata

Joaquim Manoel Marques Rufino – Medalha de ouro



Homenagem

Popularmente conhecido como sensei Mazinho, o professor kodansha shichi-dan (7º dan) Osmar Aparecido Feltrim, (in memoriam) foi reconhecido pelo importante trabalho à frente da Associação de Judô de Fernandópolis nos últimos 40 anos e por sua atuação determinante à frente da 6ª DRJ Araraquarense, destacava-se principalmente pela liderança natural que exercia no grupo de delegados regionais que decidem verdadeiramente os destinos do judô bandeirante.

Pragmático, sincero e extremamente humilde, estes eram apenas alguns dos predicados de um homem de pouquíssimas palavras que, além de muito respeitado, era querido por todos que o conheciam.

Nascido em 30 de maio de 1952 em Fernandópolis (SP), ainda jovem o professor Mazinho deu os primeiros passos no dojô do sensei Edison Viollin. Em 1986 obteve a faixa preta e em 2018 conquistou o shichi-dan (7º dan). Em 1995 assumiu o comando da 6ª DRJ Araraquarense e realizou uma das gestões mais emblemáticas do interior paulista.

Aos 67 anos, sensei Mazinho era conhecido por seu estilo peculiar e pelo grande trabalho desenvolvido em prol no judô fernandopolense e de toda a Araraquarense.

Secom/Prefeitura