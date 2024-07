Posto Viajantes presta homenagens aos motoristas no “Dia do Caminhoneiro

ANDRADINA – O Auto Posto Viajantes, localizado na Av. Rio Grande do Sul, trevo da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), ofereceu durante toda a quinta-feira, 25, “Dia do Caminhoneiro”, uma série de serviços médicos, informativo, culminando em um churrasco e música da boa em homenagem ao “Dia do Caminhoneiro”. O evento já vem sendo realizado desde o primeiro ano de inauguração do posto. Em novembro próximo a empresa completará seu 8º ano de funcionamento.

Durante o dia foram oferecidos serviços voltados para a saúde do motorista profissional, como: aferição de temperatura, medição de pressão arterial, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C. Em casos que se detectou alguma anormalidade nos índices padrões, o caminhoneiro era orientado a procurar uma unidade de saúde. Não houve a verificação de nenhum caso grave durante o serviço médico.

Também foi oferecido vacinação contra Influenza a todos que estiveram nos cuidados com a saúde.

SHOW MUSICAL

Como vem acontecendo ao longo dos anos (com exceção do período de pandemia), o Auto Posto Viajantes ofereceu um show musical para todos que compareceram aos eventos anteriores, quando já tivemos duplas de Andradina, incluindo Marco Tulio & Luciano, algumas garotas que vem despontando no cenário regional e, como não podia ser diferente este ano, também teve música da boa, pelo segundo ano seguido, a dupla Anderson & Claudinho, que agradou em cheio aos motoristas e famílias presentes.

Também teve sorteio de brindes e a entrega de um martelinho de pau para conferência dos pneus dos veículos que rodam as estradas desse país. Resumindo, foi outro sucesso o evento deste ano de 2024.

AGRADECIMENTO ESPECIAL

Os organizadores do evento e a direção do Auto Posto Viajantes agradecem imensamente a presença de todos os seus amigos caminhoneiros que compareceram na festa de quinta-feira (25). Todos esperam que vocês tenham se sentido homenageados e em casa. Toda a festa foi pensada para os guerreiros das estradas, que fazem o Brasil andar, e que diariamente passam por nossa casa! Sejam sempre bem vindos e muito obrigado.

– Equipe Viajantes