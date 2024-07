Desfile comemorou o 87º aniversário de Andradina

Evento contou com menor público esse ano, entre 5 a 6 mil pessoas. Ano passado passou de 15 mil. Teve desfiles com Tiro de Guerra, Polícias Militar, Ambiental, Rodoviária, Civil e Bombeiros, música boa e queima de fogos.

ANDRADINA – Entre 5 a 6 mil pessoas foram prestigiar o desfile de aniversário em comemoração ao 87º aniversário de Andradina, realizado na tarde/noite da última quinta-feira, dia 11 de julho, data oficial de emancipação político/administrativa do município (11 de julho de 1937), quando forças de segurança como Tiro de Guerra 02/007, Polícias Militar, Ambiental, Rodoviária, Civil, Corpo de Bombeiros, além de escolas municipal e estadual, clubes de serviço, carros antigos, auto escolas.

Em comparação com o ano passado, quando aproximadamente 15 mil pessoas estiveram na Avenida dos Três Poderes (prolongamento da Av. guanabara), foi um número bastante reduzido, mas não menos entusiasmado, para prestigiar além do desfile, atrações musicais, queima de fogos e a banda musical de Mirandópolis.

Havia ainda várias barracas de sucos, bebidas e comidas, como pastel, espetinhos e cachorro quente. Para a criançada, vários brinquedos que as deixaram com os olhos maravilhados, para sufoco de seus pais, que precisaram se rebolar para agradar cada uma delas. Mas a felicidade estava estampada no rosto de cada uma que ganhou um agrado.

OUTROS EVENTOS

Ainda em comemoração aos 87 anos de Andradina, a administração municipal programou atrações variadas:

No dia 27 (sábado), das 8h às 16h, no GIME – ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha, Festival intermunicipal de Judô, um dos esportes que alavancou e muito o nome de Andradina no cenário regional, estadual e até internacional.

Também no mesmo dia 27, das 8h30 às 22h, será realizada a edição do II Agrofan – Feira da Agricultura Familiar de Andradina, no recinto de exposições Miguel Rodrigues da Silva. No local, tudo o que as famílias assentadas, pequenos sitiantes produzem estarão a venda ao consumidor por um preço bem mais em conta. Os doces caseiros serão uma atração à parte, além de exposição de maquinários utilizados no dia a dia do campo.

Dia 28 (domingo), das 8h às 18h, III Encontro de Carros Antigos no Centro Cultural Pioneiros de Andradina, um show e tanto para amantes dos veículos que fizeram e continua fazendo história. Vale a pena conferir. Haverá praça de alimentação, incluindo aquela Kombi do chopp, uma atração por onde vai. Parabéns ao empresário pela grande sacada em proporcionar a bebida aos consumidores. Até a reportagem (que não bebe diga-se de passagem), ficou com vontade de experimentar a textura da bebida ali servida.

Dia 28 ainda a partir das 19h, no Assentamento Timboré, Missa do Agricultor.

