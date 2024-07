Feijoada em prol da Matriz São Sebastião lota o Quinta da Lagoa

ANDRADINA – A 1ª Feijoada com Pagode realizada no último domingo (14/7), em prol da Igreja Matriz São Sebastião, em Andradina, lotou e marcou oficialmente a inauguração do espaço “Quinta da Lagoa”, localizado no Km 2 da estrada vicinal Nemezião de Souza Pereira, que dá acesso ao bairro Timboré/Porto de Areia. A iniciativa do evento foi da turma do Pedal do Bem, contando com a participação de vários amigos.

Como atrações artísticas se apresentaram a pequena notável Mel Rocca, com sua bela voz, lembrando muito Marilia Mendonça, cantando sertanejos, mas dando uma palhinha no samba e pagode; Marco Costa se enveredou pelo sertanejo antigo, verdadeiros clássicos, tendo ainda Schweter Banda Show e sua MPB (Música Popular Brasileira) e o grupo de pagode Samb’Art, alegrando um ambiente lindíssimo, típico do campo e que tem tudo para agradar.

A renda será toda revertida para as obras de reforma do salão nobre da igreja São Sebastião, que em virtude das infiltrações acabou tendo parte do teto cedida (desabou), necessitando agora de uma grande reforma, que deve orçar na casa dos R$ 500 mil.

QUINTA DA LAGOA

O local está disponível a partir de agora para todo tipo de evento, como noivados, casamento, reuniões empresariais, formaturas. Tudo é muito lindo, e lembra as grandes fazendas do interior paulista e brasileiro. Maiores informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico Instagram: https://www.instagram.com/quintadalagoaandradina/

LEILÃO DE VIOLÃO

Durante o almoço do último domingo, 14, aconteceu o leilão de um violão autografado pela dupla Zé Neto e Cristiano, presente no último Rodeio Fest. Eles mesmos deram um lance inicial de R$ 5 mil, mas com o desenrolar do leilão e sua importância artística, o violão autografado foi arrematado pelo valor de R$ 13.500,00, se somando a renda das vendas antecipadas e na hora dos convites para casal girando no valor de R$ 100,00. Zé Neto & Cristiano ainda mostrou muito carisma ao gravar no monumento na entrada da cidade de Andradina, tocando berrante e fazendo homenagem com a música Terra DO Rei do Gado.

LEILÃO VIRTUAL

No último mês de junho foi realizado um leilão virtual de gado, durante um almoço organizado pela Matriz São Sebastião e realizado no salão de eventos da Igreja Matriz de Nosssa Senhora das Graças, que conseguiu arrecadar bons números e uma grande surpresa naquela ocasião foi o valor de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, arrematada pelo valor de R$ 16 mil e o arrematante doando-a na ocasião para o socio da Viralcool, José Pedro Toniello. Grandes gestos realizados por grandes pessoas.