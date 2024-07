Convenção do MDB de Andradina define candidatos para eleições de outubro

ANDRADINA – O diretório municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) de Andradina realizou sua convenção neste domingo (21) para escolher os candidatos que disputarão as eleições municipais em outubro. Sob a liderança do presidente local do partido, Carlos Ceará, o evento ocorreu na Sala de Convenções do Oeste Plaza Shopping.

Além disso, o MDB oficializou seu apoio à reeleição do prefeito Mário Celso Lopes, do PSD. “Acreditamos na continuidade do trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Mário Celso Lopes, que tem sido fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade”, completou o presidente do diretório municipal.

O vereador Hugo Zamboni também marcou presença na convenção e reforçou o comprometimento do partido com as demandas da população. “Estamos unidos e determinados a trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade, buscando sempre o melhor para todos os cidadãos. O MDB tem excelente quadro de candidatos, que podem continuar o trabalho que já tem sido feito em nosso Legislativo”, declarou Zamboni.

De acordo com a Justiça Eleitoral, os partidos e as federações devem realizar, a partir deste sábado (20) e até 5 de agosto, as convenções partidárias para oficializar a escolha de seus candidatos.

DIVULGAÇÃO