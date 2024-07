Audax/ATC vence por 3 a 1 a ADPM e é tricampeão do Amador de Andradina

ANDRADINA – A equipe formada pela parceria Audax/ATC venceu o jovem time da ADPM por 3 a 1 em final realizada na manhã do dia 8 de junho último, n campo do ATC, sagrando-se tricampeão do Campeonato de Futebol Amador de Andradina, modalidade mini campo, com a presença de excelente torcida. Após o apito final do juiz Rafael, passou-se a premiação aos vencedores e destaques da competição. A numerosa torcida do Audax fez uma grande festa ainda no campo do ATC e depois em um clube especialmente reservado para a confraternização.

Como era de se esperar, o Audax foi pra cima da ADPM, construindo desde o início do jogo final jogadas que todos se acostumaram a presenciar, com bolas tocadas em todos os setores de campo, viradas de bola obrigando o adversário correr atrás e o primeiro gol não demorou a sair em uma jogada de grande esperteza do meia Bruno da Mata, justamente ele que havia acabado de entrar no lugar de Gamarra, que havia se machucado momentaneamente.

O jovem time da ADPM tem muita bola e preparo físico, mas não tem ainda esquema de jogo que priorize a marcação, e isso é fatal em um campeonato disputado em mini campo (espaço muito menor que um tamanho de campo normal). O time que mais consegue tocar a bola sempre vai oferecer mais perigo e foi isso que aconteceu.

O segundo gol também foi de uma boa jogada trabalhada e premiou a equipe que se propôs a buscar o resultado com gol de Douglas Nicomedes. 2 a 0 e parecia que o prejuízo estava causado pra valer.

Mas o valente time da ADPM correu muito (aliás, esse time unindo experiencia e preparo, vai dar muito trabalho), conseguiu marcar um gol com Matheus Alfredo, o “Salsicha”, porém, o cansaço por correr atrás do resultado acabou batendo e o terceiro gol veio como penalização, marcado pelo “velho”, bom e intrépido Andrezinho dos Anjos, que corre muito ainda em campo e é o ‘cérebro’ do time. Com 3 a 1 o desânimo acabou tomando conta e o placar não foi mais alterado.

PREMIAÇÕES

CAMPEÃO: Audax/ATC troféu e premiação de R$3.000,00

VICE: ADPM/Carvalho, troféu e premiação de R$1.000,00

3º LUGAR: União Rolex, troféu e premiação de R$500,00

ARTILHEIRO: Gabriel Lopes (União Rolex), com 10 gols, recebeu troféu e premiação de R$250,00

MELHOR DEFESA: Denis (PSG Elite Conveniência), sofrendo apenas 4 gols, recebeu troféu e premiação de R$250,00.

CRAQUE DO AMADOR 2024: Rauan Fernandes (ADPM Carvalho), troféu e premiado com 1 Capacete de Moto

TREINADOR: Caê Bertuci (ADPM CARVALHO) uma bola de futebol de campo

Gol Mais Bonito: Murilo Henrique (Taurus) 1 tênis Society

Defesa Mais Bonita: David (Porto Azevedo) Prêmio eletrônico

Craque da final: “Bozó” (Audax)

ELENCO AUDAX

André dos Anjos, Rafael Barbosa, Anderson Nicomedes, Lucas Xavier, Zé Carlos, Endheu Nesiyama (Japa), Almir Altran, Evandro Perin, Gabriel Nunes, Matheus Rodrigues, Everton Junior, André Garrio (Rato), Douglas Nicomedes, Joelson Meireles, Bruno da Mata, Marcos Paulo, Almir Mendes, Sérgio Junior, Vinicius Rodrigues e Ariel Santos.

Comissão Técnica: Helder Arcanjo, o “Mega” (técnico), Pablo Denner (auxiliar) e Olivério Borges (massagista)