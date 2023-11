Homem é morto em presídio por ter dito que era o Diabo

PRESIDENTE PRUDENTE – Um homem de 45 anos que estava preso na penitenciária em Presidente Prudente encontrado enforcado e agredido na noite da última terça-feira (7/10/23) no distrito de Montalvão.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um detento de 37 anos afirmou ter “degolado um frango” e um preso de 28 anos disse que também matou a vítima. Ele, a vítima teria passado a mão em sua nádega enquanto tomava banho.

Por esse motivo juntamente com seu marido assassinou a vítima.

Os dois detentos foram separados um em cada cela e os demais que também estavam no mesmo local, foram colocados em outra cela.

A Polícia Civil foi acionada.

Os dois envolvidos foram presos em flagrante por homicídio e encaminhados para à Delegacia da Polícia Civil.

Conforme o Boletim de Ocorrência, no pátio da Delegacia os policiais ouviram a conversa deles, que diziam haver mais quatro presos envolvidos no assassinato e que o real motivo do crime seria porque a vítima teria dito que era o ‘Diabo’, o que não agradou os demais.

Além disso, a Polícia também ouviu que os detentos deveriam manter a versão inicial. Posteriormente, durante os depoimentos, os presos confirmaram a participação de outros quatro detentos.

Os presos, de 27, 29, 34 e 35 anos, também receberam voz de prisão pelo homicídio.

Conforme o documento policial, o delegado responsável pelo caso, Eduardo Lasco Pereira, também representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva dos envolvidos.

Até a publicação da reportagem a SAP ainda não havia divulgado nenhum posicionamento sobre o homicídio.

Ainda segundo dados da SAP, a Penitenciária Wellington Rodrigo Segura tem capacidade para 696 presos, mas até a última terça-feira (7) contava com população prisional de 1.098 detentos.

Fonte: afacts.com.br