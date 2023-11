Ataque a carro-forte com troca de tiros deixa blindado destruído e dinheiro espalhado em rodovia de Cosmópolis

Gondim informou que foi apurado que a quadrilha estava em dois veículos, um atrás do carro-forte e outro no acostamento. “Quando o veículo atrás começou a dar luz para o carro-forte, ele não parou. O do acostamento começou a fazer disparos e aí atingiu o veículo”, detalhou.

“Acho que dos últimos roubos de carros-fortes foi o que mais destruiu o veículo. Então, é por isso que a gente acha que talvez não tenha levado muita coisa”, acrescentou o chefe de polícia.