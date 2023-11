Oficial do 28º BPM/I conclui curso na capital paulista

SÃO PAULO – O 2º Tenente Fagundes, do efetivo do 28º BPMI, frequentou e concluiu com aproveitamento o CEP FORÇA TÁTICA.

Desenvolvido na Escola de Educação Física da PMESP, na capital, o curso, com duração de 45 dias, prepara o aluno para desenvolver atividades voltadas para o policiamento de Força Tática, sendo considerado um dos cursos mais intensos física e mentalmente da Corporação.

No período, são ministradas instruções teóricas e práticas sobre policiamento em ambientes urbanos e rurais, ocorrências em presídios, atuação em pelotão de choque, ocorrências com explosivos, tiros de precisão, combate urbano, socorro e transporte a policial ferido, entre outras atividades, sob privação de sono, alimentação e hidratação, sob estresse elevado.

A EEF aplica um rigoroso teste físico para a seleção inicial dos candidatos, onde muitos não atingem os índices necessários, tornando a conquista do BREVÊ, bordado na farda uma grande conquista!!!!

O objetivo da Corporação em treinar seu efetivo é apresentar policiais cada dia mais treinados e capacitados, a fim de bem servir à população paulista.

A solenidade de formatura foi prestigiada pela presença do comandante do Comando de Policiamento de Choque, Coronel Coutinho, e da EEF, Coronel Gonçalves.

Também frequentou o curso o tenente Alan Bruno, natural de Ilha Solteira, e atualmente servindo no 2º BPChq.