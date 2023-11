Adolescente do Jardim Europa é detido com crack

ANDRADINA – Na tarde de domingo (29), a Polícia Militar deteve um adolescente de 17 anos, morador no Jardim Europa, acusado de Ato Infracional/Posse de entorpecentes, ao ser flagrado com uma mistura de crack com bicarbonato de sódio, que pesou 37 gramas. Encaminhado ao plantão policial, foi ouvido e liberado para sua avó, que acokpanhou toda a ocorrência. A droga foi apreendida.

A detenção do menor infrator aconteceu durante o patrulhamento pelo bairro jardim Europa, em Andradina, quando uma equipe de Força Tática o avistou caminhando pela via pública. Esse adolescente, segundo informações, é apontado em várias denúncias de envolvimento com o tráfico.

Abordado e revistado, os policiais militares encontraram em seu poder R$ 160,00. Questionado sobre as denúncias, informou possuir entorpecentes em sua residência.

No local indicado, depois de uma vistoria, os policiais localizaram um prato contendo uma mistura de crack com bicarbonato de sódio, que pesou 37 gramas.

