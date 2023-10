Jiu Jitsu andradinense vai ao pódio em competição sulmatogrossense

TRÊS LAGOAS/MS – A equipe andradinense de Jiu Jitsu, teve destaque na 12ª Edição do “Três Lagos Open de Jiu-Jitsu”, realizado no último dia 21 de outubro, na cidade de Três Lagoas (MS).



Os alunos da EMEF. “Humberto Passarelli”, que possui um projeto de jiu-jitsu desde o início de 2023, estiveram presentes em conjunto com os, também andradinenses, alunos da Escola de Jiu-Jitsu Budokai.



Ao todo, foram mais de 500 atletas nesta competição, que é uma tradição na cidade de Três Lagoas.



Os quatro alunos do projeto andradinense conquistaram medalhas, sendo 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze.



O resultado foi considerado excelente pelo sensei Júnior, que está ministrando as aulas na escola.



A Escola de Jiu-Jitsu Budokai também conquistou mais 8 medalhas.



Andradina sempre teve atletas conquistando títulos importantes no jiu-jitsu, no início do mês, o sargento da PM Luciano Prazeres conquistou uma medalha de bronze no Panamericano de Jiu-Jitsu, organizado pela IBJJF (International Brazillian Jiu-Jitsu Federation).

“Com a inclu”são do esporte nas escolas, através de parceria com a Secretaria de Educação, a tendência é de que o jiu-jitsu alcance patamares ainda maiores”, disse o diretor Rogério Casonato, as Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude .

Secom/Prefeitura