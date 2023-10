Queda de avião de pequeno porte deixa 12 mortos no Acre

RIO BRANCO/AC – Um avião de pequeno de porte caiu neste domingo (29) próximo ao aeroporto de Rio Branco. De acordo com o governo do Acre, 12 pessoas morreram no acidente, sendo nove adultos, um bebê e dois tripulantes (piloto e co-piloto).

A aeronave, modelo Caravan, é de propriedade da empresa ART Taxi Aéreo e fazia um voo particular para Envira (AM).

Logo após a queda do avião, viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para realizar o resgate, mas os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados.

Em nota, o governo do Acre manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

“O governo do estado do Acre manifesta solidariedade às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto que estavam a bordo da aeronave, e comunica que manterá toda a sua estrutura de segurança e saúde no local para garantir o resgate dos corpos e evitar novos desastres em decorrência das chamas que se alastraram rapidamente após o acidente”, diz o comunicado.

Saiba quem são as vítimas da queda de avião

Seis homens, três mulheres e uma bebê estavam na aeronave. Metade das vítimas eram de Eirunepé (AM) e uma parte morava no município de Envira (AM). Alguns passageiros teriam ido para o estado vizinho em busca de tratamento médico e estavam retornando para suas casas.

Cláudio Atílio Mortari era piloto da aeronave e morava no Pará desde a década de 1980, segundo o G1. Ele nasceu em São Paulo e estava morando em Itaituba, no Pará.

Natural e residente de Itaituba, Kleiton Lima Almeida, de 39 anos, era copiloto do avião. Ao G1, a irmã da vítima, Gardeny Lima, informou que ele havia se tornado pai há um mês. Nas redes sociais, ele compartilhava diversas atividades físicas que praticava, como corrida, bicicleta e jiu-jítsu.

Ana Paula Melo era mãe de Clara Maria Monteiro, de um ano e sete meses. As duas morreram no acidente.

Segundo a Folha do Acre, José Marcos Epifânio era empresário e irmão de Antônio Cleudo Epifânio, que também morreu no acidente. Os dois moravam em Envira.

Antônio Cleudo Epifânio era dono de um posto de combustível, localizado em Envira, junto com o irmão José Marcos Epifânio.

Edineia Teixeira Mendes morava em Envira, segundo nota publicada pelo prefeito do município, Paulo Ruan Portela Mattos.

Jamilo Maciel era cirurgião dentista e pai de uma menina.

Raimundo Nonato de Melo, de 32 anos, era dentista e foi para Rio Branco fazer um curso. Marilene Ferreira de Melo, tia da vítima, disse à Rede Amazônica que Raimundo Nonato havia relatado problemas em voo anterior na mesma aeronave.

Antonia Elizangela Gomes Bonfim

Antonia Elizangela Gomes Bonfim era moradora de Envira, segundo nota publicada pelo prefeito do município, Paulo Ruan Portela Mattos.

