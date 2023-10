Morte de menino após queda de pula-pula comove moradores de Votuporanga e região

Nicolas Souza Prado lutou pela vida, mas não resistiu e morreu no último sábado (14/10); acidente aconteceu na comemoração de seu 6º aniversário

VOTUPORANGA – Morreu no último sábado (14/10), após passar cinco dias internado em estado grave, o pequeno Nicolas Souza Prado. Ele foi vítima de uma queda de um “pula-pula” no dia 9, quando comemorava o seu sexto aniversário, em Votuporanga, no interior de SP. Nicolas lutou pela vida, mas foi enterrado ontem (15/10), no cemitério Parque Jardim das Flores; sua morte comoveu a cidade e região.

Segundo informações da polícia e familiares, o garotinho brincava em uma cama elástica (espécie de pula-pula) com outras crianças, quando caiu e quebrou quatro costelas, além de sofrer outros ferimentos pelo corpo.

Ele foi socorrido e levado para um hospital da cidade, onde ficou internado em estado grave e passou por cirurgia para a retirada de água nos pulmões, mas acabou não resistindo.

Nas redes sociais, Nilvan Prado, pai de Nicolas, deixou uma mensagem de despedida em homenagem ao filho:

“Filho, você foi um guerreiro, mas o Papai do Céu quis você do lado dele. Eu nunca te esquecerei, o papai tentou fazer de tudo para você e por você. Sempre te amarei para sempre meu cabritinho, e em breve o papai vai estar com você me espera, tá bom, você não vai ficar sozinho”, escreveu.