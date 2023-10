Sete nadadores andradinenses convocados na seletiva regional da Federação Aquática Paulista

PRESIDENTE PRUDENTE – A parceria ATC/Prefeitura na natação conquistou mais um resultado expressivo para a cidade em seletiva regional promovida pela Federação Aquática Paulista (FAP). O evento, no Complexo Aquático Antônio Macca, em Presidente Prudente, teve transmissão da TV FAP através do canal do YouTube para todo Brasil.

Participaram cerca de 270 atletas de 07 anos acima, das categorias pré-mirim a sênior, das cidades de Sertãozinho, Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Presidente Prudente, Araçatuba e Andradina.

Sob o comando técnico dos professores Careca e Viury, a equipe formada por 34 nadadores conquistaram 69 medalhas, sendo 31 de ouro, 21 de prata e 17 de bronze, além de 07 classificações no ranking brasileiro e o mais importante, sete atletas convocados na seleção regional que irão representar a quarta região da FAP em Mococa nos dias 13 a 15 desse mês no Troféu Kim Mollo.

Segundo os professores, a natação está em estado de graça com tantas conquistas positivas para cidade. Para os presidentes Valney Araújo (ATC) e Tiago Carvalho (Associação de Pais da Natação), esse resultado é fruto de um trabalho bem planejado pelos dirigentes da natação e um orgulho para cidade, e será feito uma força tarefa para enviar os convocados pra Mococa, pois eles servem de inspiração e exemplos para os demais nadadores, todos estão de parabéns.



Convocados

Os convocados: Julia Naomi Utida de Souza, 12 anos (100 livre, 100 borboleta e 400 livre ) ; Maria Eduarda Rudalov Pereira, 13 anos (100 livre, 100 costas e 400 livre), Pyetra dos Santos Souza , 13 anos (100 borboleta, 200 Medley e 50 livre ); Ana Beatriz de Paula Rosa, 15 anos ( 100 borboleta, 100 peito e 200 Medley; Rogério Ryu Stalberg Shirai, 11 anos ( 100 livre , 100 costas e 400 livre ); Davi Kenzo Dias da Silva, 13 anos ( 50 , 100 e 400 livre ); Pietro Henrico P. D. Menezes, 14 anos ( 100 borboleta e 400 livre ).



Medalhistas

Kimberly Laura Silva Peres , 09 anos, com 4 medalhas; Julia Naomi Utida de Souza, com três medalhas; Maria Eduarda Rudalov Pereira, com 4 medalhas, Ana Beatriz de Paula Rosa , com três medalhas; Davi Kenzo Dias da Silva, com 4 medalhas ; e Guilherme Lima da Silva Moraes, 17 anos, com três medalhas. Os classificados no ranking brasileiro: Kimberly Laura Silva Peres, nos 50 peito (5°); Julia Naomi Utida de Souza, nos 100 livre (1°) , 200 livre ( 2°) , 400 livre ( 4°) ; e Davi Kenzo Dias da Silva, nos 400 livre ( 2°) , 800 livre ( 2°) e 200 livre (10°) .

Secom/Prefeitura