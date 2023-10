Entrega do Viva Leite muda na semana do feriado de 12 de outubro

ANDRADINA – A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Política sobre Drogas vai mudar a entrega de leite para as famílias que possuem crianças beneficiarias do Programa Viva Leite nesta semana, por ocasião do feriado de 12 de Outubro (Padroeira do Brasil – Nossa Senhora Aparecida). A entrega acontecerá excepcionalmente na terça-feira (10), nos pontos de costume.



De acordo com a secretária da pasta Silvana Silva, as próximas entregas do programa permanecerão normalmente nas quintas-feiras (19 e 26/10), conforme horário já estabelecidos.



Silvana Silva, informa que o município atende 544 beneficiários no programa, totalizando 8.160 litros de leite, cada criança recebe 15 litros/mensalmente. O “Viva Leite distribui leite pasteurizado para auxiliar na alimentação infantil de forma gratuita. O público alvo beneficiado é composto por são crianças de 06 meses a 05 anos e 11 meses”.



Pontos no município:

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS III (Benfica); Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (Pereira Jordão); Centro de Convivência do Idoso (Vila Pasarelli); Salão Comunitário São José (Vila Botega); São Comunitário São Pedro (Vila Mineira); Salão Comunitário Santo Expedito ( Santo Expedito); Núcleo Urbano de Planalto; Assentamento Timboré.

Secom/Prefeitura