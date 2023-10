Secretaria de Assistência Social vai instalar academia no Centro de Convivência do Idoso

ANDRADINA – O Governo de Andradina, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Política sobre Drogas, adquiriu novos equipamentos de academia para serem utilizados no Centro de Convivência do Idoso “Adelina Passarelli”, com recursos próprios.



Ao todo foram investidos R$ 35.151,87 (trinta e cinco mil, cento e cincoenta e um Reais e oitenta e sete centavos) na compra desses equipamentos.



De acordo com a Secretária Silvana da Silva Santos esses novos equipamentos de academia irão permitir que os duzentos idosos que frequentam o CCI, possam ampliar sua qualidade de vida por meio de práticas de atividades físicas e interagindo em grupo no meio social. “Esses aparelhos vem somar juntos a outras atividades desenvolvidas para os idosos. E com este trabalho, o atendimento para as pessoas da terceira idade, o objetivo da administração é fortalecer o vínculo com as pessoas da terceira idade. Temos este carinho com as pessoas da terceira idade”, disse Silvana.



Equipamentos

Máquina Flexora, Máquina Extensora, Esteira Elétrica, Mesa de Pedolim, Bicicleta Magnética, Barra, Anilhas, Halteres, Colchonetes, Steps e Banqueta regulável.

Secom/Prefeitura