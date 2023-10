Piloto de MS morre em queda de avião no Mato Grosso

CUIABÁ/MT – O piloto de Mato Grosso do Sul, Fernando Kawahata Barreto,42 anos, e um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços ao aeroporto, morreram na tarde de quarta-feira (4) após o avião explodir em um aeroporto particular da empresa de agronegócio Grupo Bom Futuro, em Cuiabá.

Conforme as informações do G1 Mato Grosso, o bimotor King Air C90 GTI caiu durante a decolagem. Câmera de segurança flagrou o momento em que Fernando, tentava decolagem. Nas imagens é possível ver quando a aeronave bate a asa esquerda no chão e depois o bico, indo em direção ao hangar. Em poucos segundos, o avião entra no hangar e explode.

Com a explosão, Fernando e o funcionário morreram na hora. Já outras duas vítimas, que são irmãos, conseguiram escapar com vida e foram encaminhadas para o hospital por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas.

Em nota, o grupo Bom Futuro lamentou o acidente e informou que presta serviços de hangaragem e que o avião envolvido não é da empresa.

A causa do acidente ainda será investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), da Força Aérea Brasileira, também informou que a equipe já foi comunicada sobre o acidente e que segue acompanhando o caso.

Fonte: G1 Mato Grosso