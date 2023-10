Koinonia de Castilho realiza evento para o Dia das Crianças

Evento acontece no templo, localizado à rua Belarmino da Silva França, 786, Laranjeiras.

CASTILHO – A igreja Koinonia em Castilho, realizará no próximo dia 12 de outubro, mais uma edição do Dia das Crianças, com o tema: “Tempo de ser criança”!

O evento, que já faz parte do calendário de atividades da igreja, acontecerá das 14h às 17h, no templo que fica ao lado da Cossolini Pneus, na rua Belarmino da Silva França, 786, Laranjeiras.

As crianças terão muitas atrações, entre elas, brinquedos, teatro, além pipoca, algodão doce, oficinas de massinhas, pintura de desenhos, pintura facial.

“Queremos oferecer mais um evento de acolhimento, amor, carinho, atenção, diversão, e claro, levar a palavra de Deus por meio de gestos, atitudes e muito afeto”, destaca o pastor Raul Silva.

Os interessados em participar, podem entrar em contato com a igreja pelo número (18) 99190-4892.

Grupo Portal