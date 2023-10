Homem invade loja, mata ex-companheira a tiros e fere funcionária em Angra dos Reis

O autor do crime está internado sob custódia após ter atirado contra a própria cabeça.

ANDRA DOS REIS/RJ – Clientes e comerciantes da Rua do Comércio, em Angra dos Reis, foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (05), com um tiroteio em uma loja de bijuterias no centro da cidade. Um homem, inconformado com o término do relacionamento, atirou a queima-roupa contra a ex-companheira e ainda feriu uma funcionária do estabelecimento. Após os disparos, o autor do crime atirou contra a própria cabeça.

Segundo relato de testemunhas, Elias Lucas de Oliveira não aceitava o fim do relacionamento e a divisão dos bens entre o casal. Inconformado, ele entrou na loja, armado com um revólver calibre .38 e efetuou três disparos contra a ex-companheira. Aline Rose Breves Costa chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.

A funcionária do estabelecimento, Maria Josimar da Silva, acabou sendo atingida por um tiro de raspão na orelha. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal e Japuíba e não corre risco de morrer.

Após ferir as mulheres, Elias atirou contra a própria cabeça. Ele foi socorrido por populares e está internado, em estado grave, sob custódia da polícia. Policiais da 166ª DP (Agra dos Reis) tentam localizar imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas. De acordo com a Polícia Civil, outras diligências estão em andamento, com o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis e da Polícia Militar, para esclarecer o caso.

Fonte: extra.globo.com/rio