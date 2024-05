Circuito Sesc de Artes 2024 vai chegar à Praça Moura Andrade

Arte na rua para todas as pessoas. Esse é o propósito do Circuito Sesc de Artes, que traz uma extensa programação nas áreas de música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias para a edição 2024.

ANDRADINA – Entre os dias 20 de abril e 26 de maio, as ruas, praças e parques de 122 municípios paulistas vão receber 75 trabalhos artísticos, entre espetáculos, intervenções, mediações de leitura, oficinas e vivências. Tudo gratuito, com acesso livre e para todos os públicos.

Andradina está na lista dis municípios da região contemplados com programação especial. No dia 4 de maio, às 17h, o Circuito estará na Praça Moura Andrade, em Andradinam numa parceria com o Sesc São Paulo. A praça foi escolhida por ser um tradicional de encontro no município e o evento é um convite à população para desfrutar de um dia diferente e vivenciar novas experiências. Quem está de passagem, para e aproveita. E quem mora nas redondezas, também se junta à plateia. Em todo o estado, serão mais de 760 atividades em cerca de 480 horas de programação.

Para Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo, “O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa que proporciona novas trajetórias e roteiros, conectando residentes e visitantes e promovendo a sensação de pertencimento nas praças e espaços públicos”. Galina reflete que “essa experiência é essencial para fortalecer laços comunitários, visando democratizar o acesso cultural para mais pessoas”.

Programação

A partir de premissas como diversidade, pluralidade e a representatividade para a escolha das atrações, a edição deste ano reúne desde a um coletivo de circo composto só por mulheres de diferentes nacionalidades e etnias, a grupo de artes de Povos Indígenas.

A cultura popular está muito presente com atividades que exaltam o frevo, a folia do reisado e as danças populares, como samba de roda e ciranda. Outro aspecto importante é a valorização da produção local. Em 2024, cerca de metade das atrações são oriundas do interior e litoral.

Na música, o destaque dessas cidades é a Orquestra Frevo Capibaribe, que recria o clima dos bailes e dos tradicionais desfiles de blocos do carnaval de Recife e Olinda. E entre uma atração e outra, quem comanda as pickups para manter a animação do público é a DJ Vivian Marques.

“O país que perdeu as cores” é a peça da Companhia Barco escolhida para esse roteiro. Em cena, temas como democracia, coletividade e respeito ao contar a história de um país surpreendido pela ascensão de um governo autoritário ao poder.

Orientado pelos monitores da produtora Cine 16, o público da vivência “Imagens em movimento: oficina com brinquedos ópticos” poderá explorar os primeiros dispositivos de desenho animado da história, surgidos há duzentos anos.

No espaço ambientado em homenagem ao poeta mato-grossense Manoel de Barros (1916-2014), a vivência é Plantando Poesia, onde o público decora um vasinho de barro e planta nele uma poesia impressa em papel semente para espalhar literatura e estimular o contato com a natureza.

E para encerrar, a artista Eliete Della Violla ensina como criar seus próprios impressos a partir de matérias-primas como folhas, galhos, frutos secos e outros objetos na oficina Gráfica aberta: impressos caseiros.