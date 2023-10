Carro capota e corpo de fisioterapeuta é arremessado com pés e mãos amarrados na BR-060, em Goiás

Motorista e um homem suspeito de envolvimento no caso foram presos

RIO VERDE/GO – O corpo da fisioterapeuta Larissa Araújo, de 25 anos, foi encontrado fora de um carro que capotou na manhã desta segunda-feira (2), em Rio Verde, em Goiás. O acidente aconteceu na BR-060, KM 38, sentido Goiânia. O motorista e um homem suspeito de estar envolvido no caso foram presos, segundo a Polícia Civil.

Conforme o site O Popular, a jovem foi encontrada com os pés e as mãos amarradas, enrolado em um lençol e aparentemente dentro do porta malas do veículo.

Após o acidente, o motorista fugiu do local, mas foi encontrado e preso em uma região de mata próxima onde capotou o carro.

Ao Popular, a Polícia Militar (PM) informou que o motorista possui antecedente criminal por roubo e chegou a ser preso no Rio Grande do Norte, mas há um mês morava em Rio Verde. Outro homem suspeito de estar envolvido no caso também foi detido.

Fonte: opopular.com.br