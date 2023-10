Drogas, estimulante sexual e dinheiro são apreendidos com visitantes em presídios do Oeste paulista

Durante o fim de semana foram registros cinco ocorrências envolvendo familiares de detentos que tentavam entrar com ilícitos em presídios subordinados à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste (Croeste). Drogas, estimulantes sexuais e dinheiro foram apreendidos. As autoridades policiais foram acionadas para providências legais e as unidades instauraram Procedimento Apuratório para verificar a possível participação dos reeducandos nos fatos.

Na Penitenciária de Andradina, no último sábado (30/09), às 9h30, a mulher de um dos detentos foi submetida a revista pelo equipamento de escâner corporal e foi observado na imagem gerada, a presença algo estranho na altura da região pélvica.

Na Penitenciária I de Lavínia, no domingo (01/10), às 8h20, a mãe de um dos presos passou pela revista do escâner corporal quando Policiais Penais detectaram imagem suspeita em seu corpo. Ao ser indagada, ela disse que trazia camuflado em seu corpo um invólucro contendo entorpecente. De espontânea vontade ela retirou um invólucro que continha uma porção de substância esverdeada, aparentando ser maconha.

Em Assis, a companheira de um reeducando também foi surpreendida com objeto ilícito ao passar pelo escâner corporal. Servidores verificaram imagem suspeita em sua vestimenta e foi constatado que se tratava de uma porção esverdeada, aparentando ser maconha.

Na Penitenciária de Junqueirópolis, a mulher de um preso foi surpreendida no setor de revista de alimentos com 112 comprimidos de cor azul que estavam escondidos na refeição que levava, aparentando ser estimulantes sexuais.

A esposa de um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Nova Independência foi flagrada pelo equipamento de escâner corporal com objeto suspeito em sua vestimenta. Na peça de roupa foi encontrada uma cédula de R$ 5.