Desempregado do Jardim Europa preso acusado de tráfico

ANDRADINA – a Polícia Militar prendeu na noite da última quarta-feira, dia 20, o desempregado J. V., de 18 anos, residente no Jardim Europa, acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com duas pedras de crack, R$ 20,00 e um aparelho celular. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e preso, permanecendo à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe da Força Tática do 28º BPM/I, em patrulhamento pelo bairro Jardim Europa, em Andradina, ao averiguar informações sobre ponto de tráfico de drogas, abordou um indivíduo, desempregado, 18 anos, já conhecido nos meios policiais por prática de homicídio e tráfico de drogas.

Localizado e abordado, durante revista pessoal os PMs encontraram em seu poder duas pedras de crack, R$ 20,00 e um aparelho celular.

Questionado sobre as denúncias, ele admitiu estar vendendo a droga apreendida, e que o dinheiro era proveniente do tráfico, sendo então preso e conduzido ao plantão policial da cidade, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

HOMICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA

O rapaz preso por tráfico de entorpecente permaneceu apreendido por um longo período na Fundação Casa depois de assassinar um morador do bairro Pereira Jordão, quando a vítima estava sentada em uma escadaria ao lado do curtume do bairro. O acusado estava em liberdade há poucos meses e agora, ao completar a maioridade, acabou preso acusado de tráfico de drogas.

MIL NOTICIAS