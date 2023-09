Prefeito Paulo Boaventura vai inaugurar sala do INCRA nesta quarta-feira

CASTILHO – Nesta quarta-feira, dia 27, o prefeito Paulo Duarte Boaventura fará inauguração de uma sala do INCRA em Castilho. O evento terá início às 9h da manhã. Além de autoridades locais e regionais, também está prevista a participação e presença da superintendente do INCRA Sabrina Diniz. Esta sala vai funcionar no prédio anexo a secretaria municipal de Agricultura e Turismo.

Para o prefeito, ter este espaço dentro do Governo Municipal é uma forma de demonstrar a importância e respeito que ele cultiva junto aos produtores rurais, sobretudo com as centenas de famílias assentadas em Castilho.

Por meio deste ambiente, os assentados poderão conhecer melhor as ações do Incra e contam, por exemplo, com serviços de atualização cadastral, emissão da declaração de assentado e de guia de pagamento do Crédito Instalação.

Já os proprietários de imóveis rurais podem, entre outros, atualizar o cadastro de suas propriedades e posses junto ao Incra ou emitir o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR). Os documentos são necessários para solicitar financiamento bancário e legalizar em cartório as alterações no registro da área.

Assessoria de Comunicação