Homem morre ao ser pisoteado por gado em sítio no Assentamento Cafeeira em Castilho

CASTILHO – Um homem identificado por Wagner Gimenez morreu na tarde desta quinta-feira (21) ao ser pisoteado por um gado no sítio Sossego do Vovô, localizado no Assentamento Cafeeira em Castilho.

A vítima realizava um tratamento no animal que estava com a pata quebrada, momento em que o gado partiu para cima e começou a pisotea-lo.