Prefeito Paulo Boaventura não vê motivos para ocupação em Praça da Matriz

CASTILHO – O prefeito Paulo Duarte Boaventura disse ter ficado surpreso com a ocupação do movimento FNL (Frente Nacional de Luta), na Praça da Matriz desde o último domingo. Chateado, Paulinho lamenta a atitude do grupo que reivindica uma pauta que ele mesmo tratou pessoalmente na semana passada em São Paulo.

Nesta terça-feira,22, a FNL fez circular por redes sociais um ofício assinado em conjunto pelas deputadas Mônica Seixas (estadual), e Sâmia Bomfim (federal), ambas do PSOL, solicitando ao prefeito que atendesse com urgência líderes da Frente Nacional de Luta para tratar sobre a regularização das áreas dos pré assentamentos Morada do Sol, Solo Sagrado, Mariele Vive e Terra Prometida.

Porém, dia 18 de agosto, dois dias antes da ocupação, Paulo Boaventura esteve na Assembleia Legislativa para protocolizar ofício diretamente no gabinete da deputada Mônica Seixa. O Chefe do Executivo reivindicou R$ 500 mil em emenda parlamentar para estruturação dos pré-assentamentos reivindicados. Mas, para surpresa do prefeito o gabinete estava fechado e não havia ninguém para receber tal ofício.

Ainda assim, Paulo Boaventura fez foto com ofício em mão em frente ao gabinete da deputada e em seguida encaminhou o mesmo via e-mail. No documento, o prefeito cita que a verba – caso seja liberada via emenda parlamentar, será utilizada na infraestrutura do bairro Mariele Franco (Mariele Vive), tendo em vista que o mesmo necessita de iluminação pública, sarjetas, e pavimentação asfáltica.

Paulo disse considerar justa a luta do movimento, mas diz que a ocupação na Praça da Matriz não se justifica, já que o Governo Municipal não está inerte e tem feito diversas tratativas para atender as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade.