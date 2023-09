Começa nesta sexta o Torneio Interno de Aniversário do Cecam

ANDRADINA – A diretoria do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani programou para a noite desta sexta-feira, 22, a partir das 19h, a realização de uma partida válida pela abertura do Campeonato Interno de Futebol, e, homenagem ao aniversário do clube, que completa hoje 55 anos de fundação. Todos estão convidados para prestigiarem esse evento.

Na abertura do campeonato hoje se enfrentarão Qualy/Jovi (time 1) X Safety Med (time 2). Os demais jogos acontecem sempre às sextas-feira, um pouco mais cedo, a partir das 18h30. As demais equipes da competição são Aromasil (time 3), Prando/Suco Life (time 4) e Merca Frios 2 Amigos (time 5). A ordem da numeração foi classificada após sorteio de 1 a 5, com os respectivos patrocinadores.

Logo após o término do jogo de abertura do campeonato, os haverá uma confraternização entre os associados do Cecam e seus familiares para comemorarem o aniversário de 55 anos do clube, com uma pequena taxa de adesão a ser definida logo mais.

OBRAS DE MELHORIAS

A diretoria do Cecam, sob a presidência de Marcelo Ferraz, o “Amarelo”, vem realizando este ano uma série de melhorias no clube para maior comodidade do associado, além de planejar outras benfeitorias a serem implantadas futuramente.

Uma das obras que mereceu um destaque especial foi a melhoria no vestiário dos associados, com implantação de bancos para a troca de uniformes, melhorias nos chuveiros, antes com problemas elétricos. Ampliação e reforma dos banheiros externos masculinos e femininos, além de melhoria na iluminação do campo.

FUTEBOL DE AREIA

Outro projeto que será implantado ainda este ano é a implantação da quadra de areia para a prática de fut vôlei, beath tênis, além de servir para a pratica de exercícios funcionais (reforço muscular). Falta acertar ainda pequenos detalhes para o início da obra.

SANEAMENTO DAS CONTAS

O presidente do Cecam, Marcelo Ferraz, e o tesoureiro Alex Nascimento o “Arara”, vem realizando uma administração austera para colocar em dia as contas do clube, para que no final do ano possa ter um fôlego para realizar uma boa festa de final do ano.

APARECIDA DO TABOADO

Também dinamizando entretenimento aos associados, a diretoria de esportes vem realizando uma série de amistosos, além de participar de diversos campeonatos na cidade de Andradina e região.

Recentemente foi campeão do Torneio Realizado no Nosso Clube Guaporé, na categoria 50 anos, ao derrotar por 2 a 1 na final a fortíssima equipe do Andradina Tênis Clube.

Também participou do Campeonato de Futebol Mini Campo na categoria 55 anos na cidade de Castilho, ficando em terceiro lugar ao perder na semifinal nas penalidades para a equipe de Mirandópolis, que acabou ficando com o vice campeonato ao ser derrotado pelo Santo Antônio na final por 7 a 1.

No dia 07 de outubro próximo, a equipe do Cecam, nas categorias novos e veteranos vai até a cidade de Aparecida do Taboado/MS, realizar dois amistosos, em retribuição a uma visita que a equipe do vizinho estado fez ao clube Cecam. Todos os “atletas” estão antecipadamente convocados.

MIL NOTICIAS