Educação anuncia palestra com especialista em Ensino Público e Fundeb

CASTILHO – A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto de Castilho, Silvânia Cintra, confirmou para a manhã do próximo dia 17 de agosto a realização de mais um importante treinamento para professores e gestores da rede municipal de ensino.

A partir das 08h30, o Anfiteatro do CIEC recepcionará o sociólogo Cesar Callegari para falar sobre o tema “O FUNDEB e o financiamento da Educação no estado de São Paulo e seus Municípios”.

Este é o segundo especialista no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que a Secretaria de Ensino traz a Castilho em menos de seis meses. Em 30 de março, Selma Carneiro palestrou sobre “O Conselho do Fundeb: Atribuições e Desafio para o Controle Social”.

“A presença de nossos educadores é fundamental, pois Cesar Callegari é uma referência nacional sobre este e muitos outros assuntos relacionados ao ensino público do país, tendo, inclusive atuado junto ao MEC na elaboração de importantes propostas que impulsionaram a Educação em todo o Brasil”, explica Silvânia.

CURRÍCULO

De fato, o currículo do sociólogo é impressionante. Além da sociologia, atua como consultor educacional. É presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. Membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) por 12 anos, presidiu a Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Foi Secretário de Educação Básica do MEC e Secretário de Educação do Município de São Paulo; Diretor da Faculdade SESI–SP de Educação, Secretário Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e Secretário Estadual Adjunto da Cultura de São Paulo, entre outros cargos ocupados. É autor de vários livros e trabalhos publicados sobre educação pública. Como Deputado Estadual em São Paulo, teve seus dois mandatos dedicados à Cultura, Ciência e Tecnologia.