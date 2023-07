Programa Olhar Acolhedor beneficia mais 11 castilhenses com entrega gratuita de óculos

CASTILHO – O prefeito Paulo Boaventura juntamente com a presidente do Fundo Social, Edileuza Boaventura, e o secretário municipal de Saúde, Demilson Cordeiro, realizaram mais uma ação do programa “Olha Acolhedor”. Outras 11 pessoas foram contempladas por meio deste programa com óculos de grau.

Além dos exames clínicos gratuitos e das lentes, os pacientes também escolhem qual armação de óculos mais combina com eles e o município paga. “Isso é dar dignidade à essas pessoas. Dar a elas o direito de optarem pela cor e modelo de armação é uma forma de demonstrar o quanto nossa Saúde também é acolhedora”, destacou o prefeito.

MUTIRÃO

Com aval de Paulo Boaventura, o secretário de Saúde anunciou a realização de mutirão para atender a alta demanda reprimida por consultas oftalmológicas. A estimativa é que haja ao menos mil pessoas necessitando desse exame.

“Fechamos essa semana um convênio onde o município vai desafogar essa lista. Neste sábado, dia 22 já teremos um grupo de 100 pacientes que será consultado em uma clínica particular para atendimento oftalmológico. Nossa proposta é atender cerca de 200 pacientes por mês”, estimou Demilson.

De acordo com o prefeito Paulo Boaventura, o prestador deste serviço será o Hospital de Olhos Oculare, parceria viabilizada através do CIENSP (Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo).

“Esse será o atendimento inicial para avaliação e levantamento de necessidades tanto de óculos, cirurgias de catarata, pterígio dentre outras”, finalizou. (Fotos cedidas por Roni Paparazzi)

Assessoria de Comunicação