Empresária de Ilha Solteira é presa em operação da PF contra esquema criminoso de mineração de ouro

No total, a Operação Emboabas cumpriu dois mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e outras medidas cautelares em Manaus (AM), Anápolis (GO), Uberlândia (MG), Ilha Solteira (SP), Areia Branca (RN), Ourilândia do Norte, Tucumã e Santa Maria das Barreiras (PA).

Segundo a PF, também foi autorizada ordem de sequestro de bens de mais de R$ 5,7 bilhões durante a Operação Emboabas.

Investigação

A polícia identificou indícios de contrabando de ouro para Europa após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 kg do material, e pretendia entregar a dois norte-americanos, sócios de uma empresa em Nova Iorque.