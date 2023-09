Centenas de pessoas prestigiam o 14º Porco no Rolete 2023

ANDRADINA – Centenas de pessoas participaram durante o último domingo (17), do 14º Porco no Rolete 2023, realizado na AACEA – Associação Assistencial, Cultural e Esportiva de Andradina (Clube Japonês), localizado na Av. Jean Bernard, no Jardim Europa, em rol da Creche nana Nenê, mantida pela Associação Espírita André Luiz. O evento é a maior ajuda no caixa da entidade para manter firme seu trabalho social em Andradina.

Além do tradicional e principal prato do evento, o porco assado, o tradicional almoço contou ainda com o feijão gordo, farofa, saladas variadas, arroz branco, além de abacaxi, sorvete, cerveja, refrigerantes e água mineral. A animação esteve a cargo de Schweter e Heitor. Segundo os organizadores, mais uma vez o objetivo foi alcançado.

Alguns dos organizadores, como o dentista Antônio Paulo Geraldo, junto com sua esposa Paula Yarid, assim como os demais envolvidos no grande evento, gostariam de agradecer primeiramente a todos que compareceram no 14º Porco no Rolete 2023, e principalmente a todos voluntários dos clubes de serviço do município e de cidades vizinhas, que contribuíram significativamente para o sucesso do tradicional Porco no Rolete.