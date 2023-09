Polícia Militar Ambiental realiza palestra na E. E. Dario Giometti

CASTILHO – Os Policiais Militares Ambientais, 2° Sargento PM BISSACO e Soldado PM TUZI do Pelotão de Castilho – SP, durante a Operação Dia da Árvore, realizaram na segunda-feira(18/9/23) uma palestra para alunos do 8°e 9°ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Dario Giometti, atendendo solicitação da Escola e da Secretaria do Meio Ambiente do Município, beneficiando sessenta e cinco pessoas.

O Dia da Árvore foi lembrado e as práticas conservacionistas no cotidiano de cada um, os alunos estão engajados na luta preservacionista e produzem mudas para serem distribuídas à população.

Na oportunidade, a Secretaria do Meio Ambiente de Castilho fez a distribuição de algumas mudas de árvores aos presentes.