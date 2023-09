Operador de máquinas é preso em Nova Independência acusado de estuprar idosa de 60 anos

NOVA INDEPENDÊNCIA – O operador de máquinas C. L. R., de 51 anos, foi preso na tarde da última sexta-feira,15, acusado de estuprar uma idosa de 60 anos em Nova Independência. O caso teria ocorrido no final de agosto desse ano, mas só agora que a Polícia Civil conseguiu um mandado judicial para prender preventivamente o estuprador. A princípio, o acusado negou, mas depois confessou o ato e alegou que teria sido consensual. A vítima, abalada psicologicamente com o ocorrido, desmente a versão do autor.

A prisão de C. L. R., de 51 anos foi solicitada pela delegada Michelly da Silva Miliorini, titular da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina. Segundo informações, o pedido urgente da delegada pela prisão do autor tinha um motivo. Mesmo após o estupro, “C.” teria rodeado novamente a casa da vítima na tentativa de repetir os abusos sexuais.

O CASO

Segundo a vítima, bastante debilitada fisicamente pela idade, ela estava em sua residência quando o acusado chegou pedindo água. Como já o conhecia, ela não se importou em atender tal pedido. Porém, não percebeu que foi seguida no interior da residência e agarrada pelo autor que a conduziu para um dos quartos.

Na ocasião, a mulher estava sozinha na casa e o marido trabalhando. Além de violentá-la de todas as formas possíveis, vaginal e anal, o operador de máquinas também teria forçado sexo oral machucando ainda mais a vítima. Um laudo médico atestou os abusos sexuais.

Depois de dias ferida, a mulher precisou buscar ajuda médica devido a gravidade dos ferimentos. O caso foi descoberto quando o marido chegou de uma fazenda e ao procura-la, ela acabou confessando que estava impossibilitada, contando a ele o que havia acontecido. O marido então procurou a Polícia Civil da cidade e relatou o caso.

Com o mandado em mãos, não demorou para que a Polícia Civil pudesse deter o autor em seu local de trabalho, sem apresentar resistência.

Caso condenado, o autor poderá pegar mais de 10 anos de prisão em regime fechado. Mas a pena poderá ser ainda maior. Tramita no congresso uma proposta que torna crime hediondo o estupro de idoso e de pessoa portadora de qualquer tipo de deficiência (física ou mental).