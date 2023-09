Castilho inaugura nesta terça-feira,19, “CozinhAlimento” do Governo do Estado

CASTILHO – O prefeito Paulo Boaventura em parceria com o Governo do Estado inaugura oficialmente nesta terça-feira,19, o programa CozinhAlimento. A inauguração está marcada para às 9h da manhã na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Turismo, onde uma dos prédios em anexo foi adaptado para receber o programa.

De iniciativa da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, o projeto visa o empreendedorismo, capacitação, geração de renda, ação social, educação e conscientização de práticas alimentares saudáveis e equilibradas através da realização de cursos. Além de membros do Governo do Estado, o deputado Itamar Borges também deverá estar presente, já que essa foi uma das conquistas do prefeito Paulo Boaventura na ocasião em que Borges ocupou o cargo de Secretário Estadual de Agricultura no Governo passado.

“Teremos aqui um espaço adequado para o desenvolvimento do projetos, cursos e capacitações para beneficiar especialmente nossos produtores rurais e toda comunidade castilhense”, comemora Paulinho.

A proposta do Estado foi justamente essa quando se criou o Cozinhalimento: incrementar a capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricionais sustentáveis nas áreas de atendimento. Além disso, a Cozinhalimento promove a educação e conscientização de práticas alimentares por meio de cursos, palestras, treinamentos e eventos educativos visando o combate ao desperdício, à manipulação adequada e à utilização das partes não convencionais dos alimentos. O projeto também vai promover o desenvolvimento local, com cursos e palestras que oferecem conteúdo de capacitação e de geração de renda.

