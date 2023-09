Carreta da Mamografia encerra atendimento na Secretaria de Saúde na quarta (20)

ANDRADINA – Nesta quarta-feira (20) é o último dia da Carreta da Mamografia na carreta do Hospital de Amor de Barretos na antiga Secretaria de Saúde em Andradina (Rua Silvio Seiji Shimizu, na intersecção com a rua São Paulo, no bairro Peliciari).

Além da realização das mamografias, de modo inédito a Secretaria de Saúde também está ofertando a realização de exames preventivo (Papanicolau).

Segundo a Coordenadora de Atenção Básica, Carla Back, na quinta e sexta-feira a carreta se deslocará para a unidade da JBS-Friboi de Andradina encerrando os trabalhos no município de Andradina.

“Então mulheres que se cadastraram nas Unidades Básicas de Saúde venham preparadas para realizar seu exame e tragam seus documentos pessoais”, disse.

Carla agradeceu às profissionais da Carreta da Mamografia do Hospital do Amor de Barretos por todo o tempo de atividades no atendimento a mulheres de 40 a 69 anos.

Saiba mais

Mais conhecido como exame Papanicolau, o exame citopatológico do colo do útero faz uma inspeção nas células do colo do útero na intenção de prevenir ou descobrir previamente um possível câncer na região do útero, através deste exame também é possível identificar Doenças Sexualmente Transmissíveis.

O uso de vacina contra o HPV não descarta a necessidade de realizar o exame Papanicolau. Afinal, ele é usado também para descobrir outras doenças ginecológicas. Mulheres com mais de 65 anos que não apresentaram exames de Papanicolau com alterações nos últimos cinco têm chances muito baixas de desenvolvimento do câncer de colo de útero.

Orientações para coleta

A Secretaria de Saúde lembra que o atendimento será por ordem de chegada. Antes de realizar o exame é necessário seguir as orientações:- Não estar menstruada para realizar o exame, devendo haver um intervalo de cinco dias antes ou após a menstruação.- Não esquecer o RG, CPF e CARTÃO SUS, sem esses documentos, não será realizado o exame; – Não realizar exame quando estiver usando cremes vaginais, devendo aguardar 5 (cinco) dias após o uso do creme para fazer exame; – Evitar relações sexuais 3 dias antes do exame; – Evitar duchas íntimas 3 dias antes do exame;

Por que a mamografia é tão importante?

A mamografia é o exame que apresenta o melhor custo benefício para detecção do câncer de mama, pois quando realizada anualmente por mulheres acima de 40 anos contribui para a redução da mortalidade em razão da doença.

Isso acontece não apenas porque a detecção e diagnóstico precoce aumentam as chances de cura, mas também porque a realização do tratamento clínico e cirúrgico na fase inicial da doença permitem uma abordagem menos agressiva ou mutiladora.

A mamografia é um exame de raio-x realizado em um equipamento denominado mamógrafo. Durante a realização do exame, a mama da paciente é comprimida entre duas placas de acrílico, para permitir uma melhor visualização das estruturas da mama.

Por meio desse procedimento, é possível se detectar lesões benignas e cânceres em estágio ainda inicial, possibilitando a detecção de nódulos que não são descobertos durante o autoexame ou em consultas de rotina.

Secom/Prefeitura