Homem é preso após matar ex-mulher a facadas em salão de beleza

Vítima tinha saído de casa havia uma semana e o acusado não aceitava o fim do relacionamento; foi flagrado esfaqueando a vítima e disse que se assustou com a polícia.

BENTO DE ABREU – Um homem de 39 anos foi preso na tarde de sexta-feira (15) em Bento de Abreu (SP), ao ser flagrado por policiais militares esfaqueando a ex-mulher dele em um salão de beleza na cidade. Rosana Rodrigues de Araújo, 42, foi ferida com oito golpes de faca e não sobreviveu, apesar de ter recebido atendimento médico.

Os policiais que apresentaram a ocorrência relataram que pouco depois das 15h foram informados sobre um caso de violência doméstica em um salão de beleza. Quando chegavam ao prédio, que tem a fachada de vidro, eles viram o acusado desferindo vários golpes de faca no pescoço e nos ombros da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, ao perceber a chegada da viatura o investigado imediatamente levantou as mãos, deixando a faca cravada nas costas da ex-mulher. Ele recebeu ordem para deitar no chão, foi detido e algemado.

Morreu

Rosana foi atendida por equipe com uma ambulância da Prefeitura, levada para a Santa Casa de Valparaíso, enquanto o acusado foi apresentado na delegacia de Valparaíso. Durante o registro da ocorrência, a polícia foi informada que a vítima havia morrido.

O local onde ocorreu o crime foi preservado para perícia e a faca usada pelo autor foi apreendida por equipe do Instituto de Criminalística, pois havia sido deixada no local pelos policias militares que atenderam a ocorrência.

Ao prestar declarações, o acusado disse que passou a se relacionar com Rosana em 2018, quando moravam em Bento de Abreu. Em 2021 eles casaram no civil em Valparaíso, mas não tinham filhos, apesar de a vítima ter dois filhos de relacionamento anterior.

Rompimento

Ainda de acordo com ele, desde o início do ano o casal vinha se desentendendo de forma constante, principalmente porque a vítima queria se separar. As brigas seriam consequência de ciúmes excessivos das duas partes.

Segundo o acusado, sexta-feira passada Rosana saiu de casa levando os pertences e os dois filhos, com os quais passou a morar sozinha. Desde então, ele vinha tentando a reconciliação, por meio de mensagens, mas ela não respondia às perguntas.

Salão

Por fim, alegou que quando seguia a um estabelecimento para comprar uma cartela de ovos, ele viu a ex-mulher no salão de beleza e a chamou, pedindo para que esta voltasse. Depois, sentou-se ao lado dela e seguiu insistindo.

Diante da negativa por parte de Rosana, o acusado foi ao carro, disse que pegou uma faca de cozinha de aproximadamente 30 centímetros, a colocou na cintura e retornou ao salão.

Ele alegou que permaneceu conversando com a vítima por alguns minutos, mas ao ver a viatura da polícia, se assustou, retirou a faca da cintura e passou a golpeá-la no peito e nas costas. O acusado disse não recordar quantos golpes desferiu na vítima e que se entregou imediatamente após a chegada dos policiais, aos quais entregou a faca.

Preso

O delegado que presidiu a ocorrência decidiu pela prisão em flagrante do acusado por feminicídio qualificado por motivo torpe. Após ser ouvido ele permaneceu à disposição da Justiça. O delegado representou pela conversão da prisão em preventiva.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.